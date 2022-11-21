台中市東區阿鄉便當店老板娘黃素月熱心公益、回饋社會，得知消防局信義分隊警備車不足，以其亡母黃蔡秀英女士名義，與她的兒子一起捐贈警備車及救災救護器材，除提升救災救護效能，也保障消防人員的安全。21日於台中市政府消防局信義消防分隊舉行捐贈典禮，由消防局長曾進財代表受贈，並回贈感謝狀。

老板娘黃素月說，「我弟弟以前是義消，兒子現在也在信義消防隊當義消，副分隊長與我是舊識。」她娓娓道來她的起心動念。她回憶，今年5月正逢疫情爆發，在中國醫看到消防隊的救護車來回穿梭，此時她剛好繼承母親的一小筆現金遺產，主動提出以母親的名義升級消防人員的裝備器材，盼藉此幫助更多人。

消防局長曾進財對黃素月的善行義舉表示感謝，並強調台中市政府消防局信義分隊位於市中心，為救災救護勤務最繁忙的分隊之一，救災常需警備車載送人員及裝備器材前往現場，未來此輛警備車的進駐，將提高東南地區的消防救災能量。

曾進財說，每年也會編列消防預算加速汰換更新消防車輛器材。曾進財表示，阿鄉便當是建國市場的老店，開業至今逾35年，便當美味實惠，店內的靈魂豆豉辣椒，吃了讓人一再回味。