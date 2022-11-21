抗議天王柯賜海21日上午8時30分被胞姊發現陳屍在平時居住的廂型車內，車輛停放陽明山前山公園的建國街。經士林地檢署檢察官相驗確定死因，已將遺體發還給家屬處理後事；柯賜海胞姊表示，弟弟的死因是心因性休克，他「今早還吃一碗稀飯」，沒想到不久後卻陳屍在車內。

柯賜海的胞姊向媒體說明弟弟的死因是心因性休克，可能是這兩天變天引起心肌梗塞，加上弟弟有帕金森氏症，冬天容易身體僵硬、走路跌倒。

柯賜海的胞姊透露，柯賜海20日上午6時許跌倒，她下午有與弟弟見面，當時對話還很正常並沒有異狀，弟弟還對她說「不用顧我，你回去」，甚至還提醒她有些食物會壞掉，要她拿回家冰。

今日早上7時許，附近擺攤的店家，還有看到弟弟出來走動，主動關心「海哥，你有問題嗎？」，弟弟回應「沒問題」，弟弟早上還吃了一碗稀飯，看似一切都很正常，怎料上午八時許她抵達弟弟居住的廂型車，發現其已沒有生命跡象。

柯賜海已經在居住在廂型車3年多，屍體被發現時，他仰躺在後座攤平的木板上方，衣著完整，一旁還有嘔吐物，並無外力介入，檢察官下午相驗後，初步判斷是自然死亡，家屬並沒有意見，現已將遺體發還處理後事。