印尼西爪哇省展玉縣西南方今天下午發生規模5.6地震，目前已造成當地至少46人死亡、數百人受傷。外交部表示，我方已向印尼表達慰問，根據我國駐印尼代表處在第一時間掌握的消息，目前未接獲台僑或我國人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬也均平安。

外交部發言人歐江安指出，印尼今天下午發生規模5.6地震，除已造成當地至少46人死亡、數百人受傷外，多棟建築物毀損、部分道路因土石流中斷，目前印尼尚未發布海嘯警報。

她說，外交部長吳釗燮在獲知地震災情後，立即請亞太司長周民淦大使致電駐台北印尼經濟貿易代表處，代表我國政府與人民對印尼地震造成的傷亡與損失，表達我方的誠摯慰問與關心；駐台北印尼經濟貿易代表處對我方的關心表達感謝。

歐江安指出，根據我國駐印尼代表處在第一時間掌握的消息，目前未接獲台僑或我國人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬也均平安。我國駐印尼代表處將持續瞭解地震相關災情與需要，並高度留意是否有我國人受到波及，隨時通報。

外交部呼籲在當地從事商旅活動的國人提高警覺，注意自身安全，如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：＋62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：＋62-822-5766-9680；或加入急難救助 LINE 帳號：Taiwan119；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時的協助。