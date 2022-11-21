民進黨台北市長候選人陳時中近日陷入炒房爭議，令居住正義話題再次搬上檯面。前立委沈富雄今(21日)在臉書PO出他的「三七五第一桶金購屋方案」，表明他完全同意用「空屋稅」、「囤房稅」、「實價增值利得稅」等稅制的全面落實，限縮炒房謀利的空間，使高房價實質下行。

沈富雄曾於15日PO一文「以三七五大折價達成住者有其屋」，各方反應熱烈，而且正面肯定遠多於負面批判，他細讀大家的意見，經過一再思考，分為(一)回應、(二)修正、(三)請益，三節寫成此一「三七五第一桶金購屋方案」續篇。

(一)回應(2)本方案處理的是年輕無殼蝸牛首購族的頭期款的問題，與已經形成的高房價是截然不同但卻不無相關的兩個議題，必須用不同的手段分別處理。(3)我完全同意用「空屋稅」、「囤房稅」、「實價增值利得稅」等稅制的全面落實，限縮炒房謀利的空間，使高房價實質下行。

(7)只有屋主（即所有權人）死亡或售出時才自動解約，因此購屋者沒有限時返還墊款的壓力。終生不賣，政府挺你到死。(8)購屋者提前歸還部份墊款只變動與政府之間的產權持分比例，購屋者與銀行的貸款契約不受影響。

（二）修正(1)物件成交價的37.5％由政府無息墊款，但成交價的總金額不得高於該地區前一年成交價的中位數。這一修訂使窮鄉小子不至於一出手就買進該地的蛋黃區，雖然窮鄉也不見得有什麼像樣的「蛋黃區」。

（三）請益(1)當物件淪為法拍屋時，政府（公債基金的代理法人）與貸款銀行何者為受償的第一順位？我傾向法拍後，所得款項扣除費用後，政府與銀行37.5：62.5比例分配餘款，是否有當？敬請討論。(2)購屋後，如於短時間內(3年？)內因工作關係必須換屋，是否再給一次優惠？以一次為限夠嗎？一次可能不夠，但不能沒完沒了。