立委郭國文今天晚間陪同沈慧虹以車隊掃街，支持者拿出自製5號手板熱情相挺。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

選戰倒數5天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹光榮車掃不停歇，新竹市大街小巷走透透爭取市民支持，21日傍晚在立法委員郭國文助選下，支持者準備鞭炮逗熱鬧，更響應「白天輝煌、晚上光芒」互動活動，拿出自製手板、打開手機燈，再比出5號光榮手勢熱烈相挺。

郭國文說，在選舉剩5天的時候來幫5號沈慧虹車掃街頭拜票感到相當榮幸，他過去曾以勞動部政務次長身分來到新竹，每次都感受到這座城市的活力，看到沈慧虹提出的政策，內容充滿深度內涵且能夠落實。

郭國文指出，沈慧虹是專業幕僚出身，具市政規畫能力，而且以交通專業見長、打造人本交通。人本交通也是城市進步重要指標，他期待沈慧虹延續新竹光榮。

他強調，林智堅用8年為新竹「脫胎」，為城市打下很好的基礎，接下來讓沈慧虹為新竹「換骨」，相信新竹會變得更不一樣。

「謝謝委員來到新竹，拔刀相助！」沈慧虹說，立委郭國文擔任勞動部政務次長時，與新竹市府做創客基地，協助年輕人築夢、造福設計領域的年輕朋友，再結合賈桃樂主題館和大專院校，讓新竹市充滿創意，為青年求職帶來很大幫助。

感謝委員過去重視勞權和勞動平等議題，她過去與市府團隊打造人本交通，就是想讓勞工朋友在上下班時縮短車程時間，多出時間與家人相處。