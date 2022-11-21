第10屆雲台會主題日活動於今天（11月21日）以線上線下相結合的方式在昆明舉辦，系列活動則是從今年7月至12月陸續舉行，在昆明、普洱、玉溪等地召開3場產業交流合作對接會，開展8場系列拓展體驗交流活動。本屆雲台會共簽約雲台重點合作項目18個，協議金額65.29億元人民幣。

大陸國台辦副主任潘賢掌透過視頻致辭表示，大陸產業體系完備、市場規模巨大、科技實力強大、人力資源豐富，經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，新時代新徵程上更高質量、更大規模的發展將為廣大台商台企提供更廣闊空間和更好機遇。

潘賢掌表示，大陸將全面貫徹中共二十大精神，突出以通促融、以惠促融、以情促融，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，促進兩岸同胞心靈契合。希望廣大台胞台商堅定站在歷史正確的一邊，順應潮流大勢，秉持民族大義，做國家統一大業的「見證者」、「貢獻者」，牢牢把握大陸發展全新機遇，做中華民族偉大復興的「參與者」、「受益者」，用足用好大陸深化兩岸融合發展的政策紅利，做兩岸經貿關係的「聯結者」、「推動者」。

潘賢掌表示，雲南是大陸西南開放的前沿窗口，是「一帶一路」建設和長江經濟帶重要省份，具有獨特的區位優勢和資源優勢。隨著RCEP效應持續釋放和中國與東協合作的不斷深化，雲南的發展優勢將更加突顯。

第10屆雲台會主題日活動由大陸國務院台灣事務辦公室和雲南省人民政府主辦，由中共雲南省委台灣工作辦公室（雲南省人民政府台灣事務辦公室）承辦，由省委宣傳部、省委統戰部等省直部門和相關州市，以及雲南省海峽兩岸交流促進會，昆明台灣同胞投資企業協會等共同協辦。主題日活動期間，來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士等100餘人參加，兩岸同胞共敘親情、共謀合作、共話發展。