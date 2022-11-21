柏霖12月將推出個人首張專輯。（陳俊吉攝）

柏霖12月將推出個人首張專輯。（陳俊吉攝）

柏霖（PoLin）將於12月推出首張創作專輯，今（21日）舉辦前導狂想曲〈走火入魔〉MV微電影版首映會，柏霖為此編排solo舞蹈，開場展現深厚舞蹈底子，接著與8位舞者同台獻出首唱及首跳；對於此次呈現不同以往唱抒情歌的狂放風格，柏霖說：「那一部分的我一直存在我的心裡面，接下來也會有更多不同面向展現給大家。」不排斥唱跳舞曲。

柏霖出道前是國際舞者，曾隨太陽馬戲團、英國知名舞團Wayne McGregor世界巡迴，後來因左胯（大腿上方）的軟骨組織磨損，必須要換人工關節，等於患上不治之症，於是2020年時決定放下舞職生涯，全心朝音樂發展。他為今天首映會表演事前排練10幾次，舞蹈編排及唱歌不是問題，最大挑戰是他日前確診、上周剛解隔離，「很容易喘，還是有痰卡在呼吸道的感覺」，坦言唱歌時覺得有點喘不過氣，火力全開完成演出。

柏霖在MV中一展現代舞技，搭配電影帝后級演員的精湛演出，進一步將歌曲中的慾望、人性和濃烈情感勾勒至更深，歌聲畫面均令人動容；好奇情感如此豐沛的他，真實生活中想談戀愛嗎？柏霖直言公司沒有禁愛令，但現階段還在等待對的人出現：「寧缺勿濫，想要非常慎選，而且最近這麼忙，不會寂寞。」而參與MV演出的鄭有傑與禾浩辰也到場送上「聖火把」，祝福柏霖歌壇之路大旺如火。