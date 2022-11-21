2022九合一大選倒數5天，民進黨高市議員候選人黃偵琳21日特別邀請無黨籍高市議員黃捷一同到左營地區車隊掃街，由於黃偵琳、黃捷都喜愛動物，因此，2人特別戴上動物頭箍車掃，除了吸引民眾目光外，更希望未來能在議會一起合作議題，讓高雄更進步。

黃偵琳指出，黃捷是優秀的年輕議員，選民服務破萬件，對議題的鑽研推動更是不遺餘力，期盼自己能順利當選，進入議會跟黃捷合作相關議題，為高雄的進步一起拚4年。爭取動物友善空間是黃捷推動的重要政見之一，所以特別帶著動物髮箍車掃，而推動共融公園、促進性別友善等，都是他跟黃捷共同關注的議題。

黃偵琳表示，左營與鳳山有許多相似之處，各自轄區內不僅有左營舊城與鳳山新城等文化古蹟，也都有眷村文化園區，因此如何推動文化保存與文化觀光都是他希望向黃捷請益合作的議題。

黃捷表示，黃偵琳是立法委員劉世芳服務處的執行長，有長期服務經驗，而且之前就有留意到黃偵琳與高市議員康裕成、高閔琳等人，舉辦訴求終結月經貧窮的記者會，這是對女性相當貼心的進步議題，希望她們能夠在議會一起為性別友善與高雄努力。