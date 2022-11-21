每4年舉辦一次的世界盃，聚集了來自全球各地的媒體爭取第一手的現場報導，只是在萬人空巷的盛會中，難免會有人手腳不乾淨，21日一位阿根廷籍記者梅茲葛（Dominique Metzger）在卡達當地遭小偷竊走皮包，她隨即向警方報案，卻獲得了令她匪夷所思的答案。

梅茲葛在個人IG透露自己首次踏入卡達當地警察局的事件始末，在她完成了報案流程後，一位女警對她掛保證，卡達當地到處都有高科技監控系統，將會透過人臉辨識來找出小偷，隨後女警更是信心滿滿告訴她：「抓到小偷之後該怎麼處理？」，讓梅茲葛相當訝異。

梅茲葛試圖理解該名女警意思，卻獲得讓她苦笑不得的回應，「你想要我們怎麼伸張正義？希望給他怎樣的判決？讓他吃5年的牢飯嗎？還是直接驅逐出境呢？他們一直問我如何處決小偷，我可以自己決定，但我只是想拿回我的皮包。」目前仍不清楚梅茲葛是否成功找回失竊的財物。

Dominique Metzger, the Argentine reporter, that had her wallet stolen live on air says the Qatari police assured her the thief could be identified using face recognition and asked what punishment she wanted for him:



"5 years in prison or do you want him to be deported." 🇶🇦🚔 pic.twitter.com/Ar8YNXUtPf — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 21, 2022

根據路透社報導，卡達賽事安全委員會為了本屆世界盃，從5萬名接受培訓的人員當中雇用了上百位的保全，替來自全世界120萬的遊客及球迷提供了安全保障。