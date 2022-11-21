每4年舉辦一次的世界盃，聚集了來自全球各地的媒體爭取第一手的現場報導，只是在萬人空巷的盛會中，難免會有人手腳不乾淨，21日一位阿根廷籍記者梅茲葛（Dominique Metzger）在卡達當地遭小偷竊走皮包，她隨即向警方報案，卻獲得了令她匪夷所思的答案。
梅茲葛在個人IG透露自己首次踏入卡達當地警察局的事件始末，在她完成了報案流程後，一位女警對她掛保證，卡達當地到處都有高科技監控系統，將會透過人臉辨識來找出小偷，隨後女警更是信心滿滿告訴她：「抓到小偷之後該怎麼處理？」，讓梅茲葛相當訝異。
梅茲葛試圖理解該名女警意思，卻獲得讓她苦笑不得的回應，「你想要我們怎麼伸張正義？希望給他怎樣的判決？讓他吃5年的牢飯嗎？還是直接驅逐出境呢？他們一直問我如何處決小偷，我可以自己決定，但我只是想拿回我的皮包。」目前仍不清楚梅茲葛是否成功找回失竊的財物。
根據路透社報導，卡達賽事安全委員會為了本屆世界盃，從5萬名接受培訓的人員當中雇用了上百位的保全，替來自全世界120萬的遊客及球迷提供了安全保障。
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