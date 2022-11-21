開展綠色轉型，推動數位智能化船隊管理、以及綠色港埠加入節能減碳的行列，台泥21日指出，旗下達和航運已與日本四國新來島造船廠簽約新造環保水泥專用船。未來將結合岸電系統，推動減少碳排放的綠色運輸。

台泥董事長張安平表示，台泥的港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。

台泥指出，新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。新造船將採用全封閉型氣力式水泥裝、卸貨系統，避免粉塵外洩造成空汙，船殼採用不含有機錫、環丁烴成分之低阻力防污漆，不僅對海洋環境友善，更可節省約3％燃油消耗量。

新造船也導入高效能俥葉、加速環與不對稱鰭翼等船舶流體節能裝置，採用前瞻劍形船艏與低風阻船體線形，大幅減少水下與空氣阻力，主機採用全電子控制柴油主機，透過電腦系統控制自動調整工作參數，確保船舶處於最佳推進效率。

台泥指出，這是達和航運近三年購入的第三艘新式環保水泥船，預計於2025年第一季交付加入營運。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估2025年可削減二氧化碳排放量近2,806噸，節約燃油約2,356噸。

積極投入船隊汰舊換新計畫，達和航運與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近五年來已購置三艘新式水泥專用船與七艘新式散裝船加入營運。

台泥企業團與達和航運建置的岸電系統第一期已於2020年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今2022年完成達斐輪加改裝工作，並將接續於2023年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線。