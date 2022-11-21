台南市永康區某科技大學校園內的圖書館前，21日傍晚5時多驚傳墜樓意外，市府消防局據報後，立即出動救護人車到場搶救，發現是1名18歲男大生不明原因墜樓，當場已無生命跡象。

經救護人員CPR急救後，除緊急送往永康奇美醫院搶救外，也同步通知市警局、校安中心、台南市意外事故緊急通報小組等單位，目前墜樓原因及傷者身分，正由永康警分局調查中。

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