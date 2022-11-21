中華音樂人交流協會提供今舉行「十大25周年派對」。（中華音樂人交流協會提供）

被譽為金曲獎風向球的「年度十大專輯暨十大單曲」今（21日）宣布停辦，主辦單位中華音樂人交流協會表示：「多方討論後決定將自此停辦年度十大之評選，歷經25年的階段性任務已完成。未來仍會持續推動校園音樂創作。」

中華音樂人交流協會與MÜST社團法人中華音樂著作權協會共同主辦「十大專輯暨十大單曲」評選活動至今25周年，今舉行25周年音樂人派對，邀集近200位幕前幕後音樂人出席。派對也邀請了李達濤、林明陽、王家棟、陳飛午、趙家駒、洪敬堯、林隆璇、k哥王俊傑、李建復、殷正洋、謝宇威、賴佩霞、李兆雄、范怡文、蔡科俊、陳艾玲、楊錦聰、劉虞瑞等音樂前輩共襄盛舉。

歷屆十大得主包括鍾興民、黃大煒、黃怡、朱劍輝、陳子鴻、陳建寧、黃漢青、薛忠銘、蘇通達、陳建騏等重量級音樂人，以及蔡健雅、黃連煜、桑布伊、舒米恩、黃建為、羅文裕、江惠儀等金曲歌王歌后，還有陳綺貞、柯泯薰、飛兒樂團、神棍樂團、io樂團、生祥樂隊、老王樂隊等，全是台灣流行音樂各領域、各時期的頂尖音樂人。

蔡健雅以街頭休閒裝扮出席，與許多久違的音樂人相見歡，從頭至尾不斷被邀合照，她開玩笑地說，彷彿簽唱會的感覺回來了。她表示長期以來感受十大的真摯與用心，對作品能獲得十大的鼓勵是非常開心的事。

也在十大得獎連連的陳建騏，代表陳珊妮領取十大之最女歌手特別獎，表示她得知是得獎數量最多的音樂人，覺得努力活著就會被看到，謝謝十大在個人的第一張創作專輯，就勇敢地給予肯定。有人建議選擇普通喜歡的事當成工作比較好，陳珊妮說她違背了這句話。她認為，如果只是普通喜歡現在這份工作的話，早就放棄不做了吧。謝謝還在做音樂的自己。

陳綺貞的出席掀起了一陣歡呼，久違不見的她，表達與十大有很深的淵源，也想起了和許多音樂人認識的過往，丁曉雯與陳子鴻是她參加政大金旋獎比賽時的評審，李欣芸是她第一張專輯的製作人與編曲人，陳建騏是她許多唱片與演唱會的合作夥伴，能夠藉此與很多音樂圈的好友聚首，彷彿心中響起了許多有故事的音樂背景，更讓陳綺貞感受到許多的溫暖與祝福。

為紀念十大25周年，主辦單位特地統計男歌手、女歌手、樂團之歷屆獲得獎項數量最多的得主，頒發十大之最特別獎，由中華音樂人交流協會現任理事長丁曉雯擔任頒獎人。華語天王周杰倫獲頒「十大之最」獲獎最多男歌手，共計36個。金曲音樂人陳珊妮獲頒「十大之最」獲獎最多女歌手，共計35個。華人天團五月天獲頒「十大之最」獲獎最多樂團，共計17個。