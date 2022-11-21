共信-KY（6617）宣布，子公司「天津紅日健達康醫葯科技有限公司」收到中國國家藥品監督管理局核准的藥品註冊證書，抗肺癌新藥PTS302取得中國化藥一類新藥藥證，為集團全球布局創下第一項里程碑。

共信-KY表示，後續除推動新藥上市銷售，申請擴大適應症，搶攻大陸肺癌市場，還將陸續與東南亞多個國家的當地合作夥伴簽署授權合作協議。另擬加速孤兒藥PTS-02治療腺樣囊性癌新藥在美國的二期臨床試驗申請與執行。

PTS302聚焦於肺癌之中最為困難、致死率最高的中央型肺癌氣道阻塞的治療，共信-KY預期未來幾年將可為大陸多數呼吸氣道上無法治療的肺癌病人帶來機會，並提供一種嶄新的治療方法。

共信-KY指出，取得藥證後，將擴大兩岸新適應症的研究開發及授權：依據台灣研發中心最新取得19種癌症適應證的專利保護，積極與外界合作夥伴洽談合作授權的方案，一起聯合開發與人體腔道有關，具有病人規模的大市場新適應症；如，惡性胸腔積水、乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌、肝癌等等項目。

其次，陸續與東南亞多個國家的當地合作夥伴簽署授權合作協議，把PTS302抗肺癌新藥帶到東南亞多個國家進行銷售。另，規劃加速孤兒藥PTS-02治療腺樣囊性癌新藥在美國的二期臨床試驗申請與執行，努力達成能在完成二期臨床試驗通過，即可在美國上市銷售的目標。

共信-KY強調，透過PTS302的海外授權合作，也能擴大用藥的市場，將PTS302帶到東南亞數個國家去銷售。大市場的癌症新適應症的研究開發或合作授權，及PTS-02治療腺樣囊性癌新藥是否能取得美國FDA核准，都將有機會創造更大市場價值。