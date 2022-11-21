2022年第15屆「TCSA台灣企業永續獎」得獎名單於日前揭曉，農業金庫獲永續報告類-金融及保險業第一類-金級。農業金庫董事長吳明敏表示，感謝主辦單位台灣永續能源研究基金會對公司的肯定，未來將更致力投入農業金融永續發展。

近年來，氣候變遷與環境議題屢受關注，永續發展已然成為國際趨勢，「TCSA台灣企業永續獎」為目前臺灣最具指標性的永續獎項，以聯合國制定的17項永續發展目標（SDGs）為本，表揚企業實踐永續發展的成果。

農業金庫透過永續報告書、官網的企業永續專區，揭露2021年度農業金庫在公司治理、顧客權益、員工發展、環境永續、社會公益五大面向發展永續的成果，尤其透過推廣政策性農業專案貸款，協助3,625位青壯年農民創業並促進農業創新轉型，同時也扶植「綠能科技」、「新農業」及「循環經濟」等永續發展關鍵產業。另為順應金融科技的潮流與趨勢，厚植農業金融體系永續發展的根基，農業金庫刻正加速整合全臺311家農漁會資訊共用系統，目前轉換比率已達57％，特別是開創與拓展數位產品及服務，滿足偏鄉農漁民的金融需求，以達成普惠金融的目標。

吳明敏指出，協助「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農、漁村經濟發展」是農業金庫的法定任務，未來將持續堅守「照顧小農、農業永續、互惠共好」三大原則，更積極地創造並參與社會責任工程，同時透過金融核心業務發展結合永續目標，攜手農漁會、農漁民和農企業，共同促進農業金融體系的永續發展。