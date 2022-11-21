不動產代銷業為栽培明日之星，培養菁英人才，台北市不動產代銷經紀商業同業公會21日宣布，與中國文化大學正式簽訂專業技術交流與研究發展產學合作備忘錄；公會理事長王俊傑表示，建築代銷產業要能持續茁壯，必須不斷注入專業新血，與文化大學建立產學合作關係後，希望能成為相互支援、回饋的長期夥伴關係，未來公會除將安排文大學生進入各會員公司進行實務實習，亦將推派公會成員至文大進行專題講座，並協助開設建築代銷相關課程。

台北市不動產代銷經紀商業同業公會為提升建築代銷產業的專業營運，培育建築代銷菁英人才之養成，與中國文化大學正式簽定專業技術交流與研究發展產學合作備忘錄，協力推動建築代銷相關政策制度及法規之完善、建築代銷領域之實務及研究議題，達成學以致用之產學合作目標。

台北市不動產代銷公會由理事長王俊傑、副理事長王明正，率領公會理監事，及公益委員會成員與會，中國文化大學則由校長王子奇、環境設計學院院長楊松齡、國際長陳維斌、都市計劃與開發管理系主任徐國城等多位師長出席。

簽約儀式並邀請台北市地政局局長張治祥、不動產開發商公會全聯會名譽理事長陳春銅、不動產估價師公會全聯會理事長郭國任等貴賓，蒞臨見證。

王俊傑在致詞時表示，建築代銷產業要能持續茁壯，必須不斷注入專業新血，與文化大學建立產學合作關係後，希望能成為相互支援、回饋的長期夥伴關係，未來公會除將安排文大學生進入各會員公司進行實務實習，亦將推派公會成員至文大進行專題講座，並協助開設建築代銷相關課程。

王子奇表示，不動產代銷行業涵蓋土地開發、建築設計、產品定位行銷等專業。文化大學環境設計學院包括：都市計劃與開發管理系、建築系、景觀系等三個與建築代銷業高度相關的科系。其中，本次產學合作的代表系所，都市計劃與開發管理系，不論在教師專長、課程結構、專業人才培育方向等層面，皆與建築代銷業高度契合。因此，非常樂見不動產代銷公會與文大緊密合作。

文大環境設計學院院長楊松齡表示，未來將與不動產代銷公會共同籌辦建築代的之專業論壇，藉以推動建築代銷相關制度與法令規範的精進，並達成共同培育不動產經營管理與建築代銷之專業人才的產學合作目標。