不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）董事會21日決議，通過158.28億元的銀行聯貸案，主辦銀行為兆豐國際商業銀行，主要是為充實營運資金及擴充產能、優化製程等用途。

燁聯表示，這次聯貸案，是由兆豐國際商業銀行為統籌主辦銀行所籌組的銀行團，授信總額度為新台幣158.28億元聯合授信案，此聯貸案將視授信銀行團籌組情形，且最後額度以簽約時之額度為準。

至於聯貸的主要用途，燁聯說，主要是為改善財務結構、充實中期營運資金及產能擴充與製程優化等。