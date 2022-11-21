儲值卡上市以來，提供大家日常購物及交通通勤需求，而各家業者紛紛推出造型可愛的儲值卡吸引卡迷們購買收藏。愛金卡公司推出的造型icash2.0精緻迷你造型可愛，常常一推出即造成搶購風潮，而這次愛金卡公司再次瞄準卡迷們的荷包，與知名動漫作品合作推出「蠟筆小新變裝icash2.0」，以及回甘就像現泡的「茶裏王日式無糖綠茶icash2.0」，讓人直呼不買不行。

大家知道蠟筆小新動畫中，主角小新最愛的巧克力餅乾嗎？沒錯，就是這次的「巧克比」。「蠟筆小新變裝icash2.0」巧克比禮盒外觀就如同動畫中一樣，綠色外盒印上那隻可愛的粉色恐龍圖案，打開禮盒一看，哇，禮盒內藏著一個穿著粉色恐龍裝的小新玩偶。內盒底部圖案為榻榻米，而四周則是衣櫃樣式，側蓋背面以鏡面材質呈現，禮盒內部主要以小新的房間為靈感設計，而盒子中央則是可愛的小新穿上巧克比粉色恐龍裝超級卡哇伊，特別的是恐龍裝還能整套脫下哦。icash2.0感應區域為小新的頭部，愛金卡公司更是貼心將玩偶附上珠鍊，方便出門隨身攜帶使用，回家還能完整收藏於巧克比禮盒中，送禮自用都適合。

愛金卡公司繼「純喫茶」及「麥香系列」經典飲料造型icash2.0大獲好評後，這次再與知名飲料品牌合作推出「茶裏王日式無糖綠茶icash2.0」，手掌大小的迷你茶裏王，外觀擬真程度驚人，不只瓶身造型與印刷樣式皆參考實品等比例設計，連瓶身包膜邊緣也如實呈現，令人不禁想動手撕開，瓶內更特別設計以真實綠茶顏色呈現，不仔細看真的以為是一瓶迷你茶裏王。

除了推出新款造型icash2.0，愛金卡公司同時也祭出超值優惠活動：2022/11/1～12/31期間持icash2.0、icash Pay於星巴克、Mister Donut、21PLUS、21風味館、酷聖石、Semeur聖娜消費，享交易金額7％ OPEN POINT回饋（5間通路合併計算/每卡每戶回饋上限200點）。