茶湯會「蜜香小珍珠奶茶」（中），60元。（茶湯會提供）

冬季容易勾起飢餓感，香醇濃厚的餐飲自然更得歡心，手搖飲店翻開銷售數據發現，冬天最熱門飲品由奶茶類摘冠，較夏天買氣成長20％以上，且喜愛添加配料的咀嚼控就佔了近4成，熱門配料尤以珍珠佔2成最多，小芋圓、粉條等緊追在後，「奶茶是冷、熱都適宜的飲品，Q彈配料有口感又提升飽足感。」業者便趁勢推出新品並放送點數回饋、2杯折現金優惠催旺買氣。

COMEBUY冬季主打「雙Q奶茶」，在奶茶中加入珍珠、芋圓、薯圓，香甜又滿足三重咀嚼口感，宛如在吃一碗挫冰；另響應環保政策，凡於25日至12月15日到門市單筆消費任一杯雙Q奶茶，可享加購價659元獲得「COMEBUY鈦潮行杯」。業者表示，「奶茶包容性高，幾乎所有配料都適合添加」，預期活動加持，買氣可再增至少1成。

茶湯會則以「蜜香小珍珠奶茶」迎手搖之戰，選用台灣全發酵蜜香紅茶製作，整體散發自然蜜香，搭小珍珠增添口感，30日前會員購買指定飲品任一杯即贈點數8點，3點可換刮刮卡有機會免費喝飲品。