前總統馬英九今天晚間再度替國民黨台南市長候選人謝龍介站台力挺，他重批民進黨中央執政，外交不及格，內政也治安敗壞，呼籲大家支持謝龍介，下架民進黨。

今晚謝龍介在北區花園夜市舉辦第2場募款餐會時，請來前總統馬英九、黨主席朱立倫、立委江啟臣、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，以及台北市議員徐巧芯、游淑慧、前議員羅智強等人站台力挺、歡唱，席開近300桌，吸引數千支持者到場參加，並與台上貴賓熱烈互動。

馬英九指出，謝龍介正直清廉的作風，值得大家支持；同為海軍陸戰隊的一員，秉持著不怕苦、不怕難、不怕死的「三不精神」，投入台南市長參選，面對這場翻轉台南的苦戰，相信他一定可以奮鬥到底。

馬英九還說，謝龍介是國民黨在台南市的希望，有他是台南人的福氣，藉由他過去從基層到參與黨務扛下責任，直到現在出來選市長一路堅持，在民進黨執政30多年的台南，面對艱難沒有放棄，我有信心他一定可以推翻這塊深綠的鐵板，成為清廉正直的好市長。

馬英九還批評，民進黨中央執政後，外交不及格，內政又治安敗壞，台南不僅發生2名員警殉職案，學甲也傳出狂打88槍打破紀錄的重大槍擊案，呼籲大家支持謝龍介，下架民進黨。