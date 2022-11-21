前高雄市長韓國瑜21日傍晚到台南市新營區，為國民黨在溪北地區提名的市議員候選人蔡育輝、張世賢、方一峰、尤榮智站台。韓國瑜說，鄉村地區的議員是「用生命經營選區」，也像是便利商店全年無休，這次沒有上一次的「韓流效應」，讓老將有空前危機感，爭取鄉親支持。
蔡育輝傍晚5點在新營區新民國小校門前舉辦「韓國瑜來開講」，邀請韓國瑜到場，並同時力邀同選區的名候選人張世賢、大北門區市議員候選人方一峰、曾文區市議員候選人尤榮智聯合造勢。
韓國瑜說，原台南市區是「蛋黃區」，觀光及工商業發達，但台南縣區「蛋白區」也不能忽視，張世賢對鄉村地區的農水路等建設很重視，蔡育輝則積極爭取新營區的福利措施，盼獲選民支持。
韓國瑜提到，鄉村地區的議員是「用生命經營地方」，也像是便利商店全年無休，別人在放假，他們在跑攤，別人在過年，他們要去廟裡拜拜，拜託支持者全力支持這群深耕地方的議員；最後他與鄉親合唱《朋友》，現場國旗飛舞，氣氛超high。
結束後，韓國瑜轉往國民黨台南新營區黨部，與獲國民黨徵召的新人姚正玉支持者見面、催票。
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