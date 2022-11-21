客家菜也可以很有創意。由高雄市客委員會與高雄市客家文化事務基金會合辦的「客家．冬藏－大地餐桌」活動，將於12月3日於高雄市客家新文化園區「上菜」，全宴將結合杉林與美濃的在地農產品，由主廚設計了湯品、前菜、3道主菜、特色調飲及甜點等創意客家料理，並藉由說菜藝術、影像故事播映及音樂的演出，加深「從餐桌回到產地」的美味料理體驗。

客家菜也可以很有創意。高雄「客家．冬藏－大地餐桌」活動，12月3日將於高雄市客家新文化園區「上菜」（高市客委會提供）

客家菜也可以很有創意。高雄「客家．冬藏－大地餐桌」活動，12月3日將於高雄市客家新文化園區「上菜」（高市客委會提供）

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，高雄客家重點發展區域包括美濃、杉林，甲仙、六龜等，這四區擁有豐富的客家農產及完整的客家文化。透過這次活動串連農村與都市，拉近產地與餐桌的距離，讓在地客家農產品能直送都會區餐桌。此次活動邀請專業主廚將客家農產品轉化成創意料理呈現在餐桌上，並由達人現場說菜，讓饕客享受客家料理的同時，也能用心傾聽客家的大地故事，歡迎來高雄市新客家文化園區尋找客家料理好味道。

「客家．冬藏－大地餐桌」經過廚師努力的研發後，搖身變出色、香、味俱全的「客家米其林料理」，包括：雙南瓜養生濃湯、白玉蔬果沙拉、杉林苦瓜滷、鮮蝦活鹽麴舞水蓮、五行樹豆炊飯及美濃紅綠雙豆糕等菜色。期待能跳脫傳統客家家常菜之框架。此外還邀請到多次入圍客家金曲的客家歌手黃瑋傑以及客家年輕新秀李彥鋒現場獻唱，讓參與的人聽著客家的創作歌曲、吃著客家農產的料理、體驗到高雄客家農產的說菜特色，歡迎大家踴躍來享受一場味覺、視覺、嗅覺、聽覺與感動的五感客家盛宴。

「客家．冬藏－大地餐桌」活動，因餐席有限，採事先報名，報名網址：https://forms.gle/YybKndKHguEv9Mzc6。

另外也將於11月27日安排白玉蘿蔔醃漬實作課程，活動資訊詳情：財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書專頁https://reurl.cc/jGjW7L。