許多人戀愛腦上身時，可能會因為衝動做出不少蠢事。一位31歲的女網友表示，7年前她透過交友APP首次和一個男生交往，期間曾在家裡附近的土地公廟旁愛愛，不過分手後卻時常對冒犯神明感到後悔，雖然她多次默念對不起、投香油錢，心理的關卡還是一直過不去。許多人則開解指出，既然土地公沒有託夢給予懲罰，就是不計較的意思。

原PO在Dcard發文分享交往過程，一開始她和該名男生多次交談、約見面，第一次是吃飯，第二次就在旅館發生關係，第三次在家激戰，第四次情人節約會，第五次才在土地公廟旁愛愛，隨著兩人關係升溫，原PO也把對方當成陪伴一輩子的對象，直到她驚覺自己只是被當成炮友才決定清醒斷聯。

之後原PO雖然換了多位男友、一直被安慰不用耿耿於懷，她對於曾冒犯土地公還是非常介意、感到後悔，最近更從久未連絡的初戀處得知，當初選擇開戰地點的是她自己，和原PO的回憶截然不同；原PO提到，「我事隔多年還是覺得自己好像犯了錯，沒有辦法挽回我的過錯！」雖然想看心理醫生卻又害怕別人的異樣眼光，只能告訴自己讓時間沖淡一切。

對此，許多人紛紛回應，「不會啦，土地公有來托夢懲罰你嗎？沒有就表示沒事啊」、「妳就有空的時候去跟土地公拜拜，說說妳的心裡話，說妳很抱歉」、「土地公從古代到現代什麼大風大浪沒見過，誠心道歉，土地公會原諒的」。