台灣健康空氣行動聯盟等環保團體，21日接連赴4位桃園市長候選人的競選總部，邀請簽署「氣候與空汙治理」承諾書，其中民眾黨賴香伶和無黨籍鄭寶清都當場簽署，民進黨鄭運鵬和國民黨張善政都由發言人接待，桃園在地聯盟理事長潘忠政說，無煤城市刻不容緩，藍綠兩黨有疑慮，聯盟尊重也樂見他們在承諾書上寫下不同意見，最後期限是周四，希望2位市長候選人能親簽，強調是態度問題，若積極執行不會苛責也不會認為是跳票。

在地團體及台灣健康空氣行動聯盟代表共10人今前往桃園市長候選人競選總部拜會，進行「氣候與空汙治理」承諾書簽署活動。潘忠政說，第一站賴香伶事先早已簽妥承諾書，讓訪團成員非常感動，賴香伶的發言顯示她很了解內容，彼此相談甚歡，賴允諾會積極辦理，希望達到脫煤無煤城市的承諾。第三站鄭寶清不但當場簽署「氣候與空汙治理」承諾書，還加碼簽下「劃設大潭藻礁保護區」承諾書。

潘忠政說，第二站鄭運鵬由競辦發言人黃韋鈞率數位幹部接見，第四戰張善政由發言人曾俊豪帶領團隊接見、也是陣容最龐大，潘認為，藍綠都展現誠意，但還看不到決心，他也當場提醒，若對簽署書各點有不同意見，可以在該點加註，表達候選人的看法，希望候選人在周四中午前將簽署書回傳，訪團會透過聲明新聞稿向社會大眾說明候選人的態度。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，桃園市是北台灣第一碳都和第一煤都，六成以上溫室氣體排放來自燃煤和燃氣等化石燃料發電，更有四成溫室氣體排放來自台電的大潭火力發電廠。 北台灣最大碳都桃園市若要達標2030減碳50％的公民團體所要求的中期氣候目標，得先達成2025無煤桃園願景，以及大潭電廠燃氣機組承諾在2035-2040年期間開始逐年提前除役。

趙慧琳說，新北市這個月已達標無煤城市，雲林民進黨籍縣長候選人劉建國及尋求連任的國民黨籍縣長候選人張麗善都在上周簽署2027年全面脫煤承諾，尋求連任的民進黨籍高雄市長候選人陳其邁也承諾2025年10座汽電共生全面脫煤，國民黨籍台中市長候選人盧秀燕簽署同意2023年脫煤轉型，桃園4位候選人應該比照承諾。