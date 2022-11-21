南投縣長候選人公辦政見會21日晚間登場，國民黨許淑華質疑對手蔡培慧，在選前提社會福利政見，並且加碼補助是誇海口，將會債留子孫；民進黨蔡培慧則反詰，中央有很多資源補助，不會去爭取的人就不適合當縣長。

無黨籍的王永慶質疑國民黨執政那麼多年，很多貪官汙吏，遇到天災重建還收回扣，那在古代是要誅九族的大罪；他當選後，民眾洽辦事務都不必送紅包、茶葉。

許淑華指出，蔡培慧在選前提出社會福利政見，包括老人年金加碼5000元、重陽禮金2000元，敬老卡付健保費、營養午餐加10元等，每年估計要50億元，那要排擠其他那些預算？沒有說清楚；而且，國中小學營養午餐費用，砂石開發回饋金還是不足，縣府必須挹注經費，選舉不能漫天喊價，財政規畫沒有概念，以空白支票騙選票，將會債留後代子孫。

許淑華表示，她已提出3大主軸10大願景的政見，未來施政重點，將打造南投縣成為全民宜居城市，建構托育中心、公立保母平台，國中小學免費營養午餐繼續提升品質，還要照顧毛小孩；並且成立青年創業基金平台、設立體育人才出國基金，舉辦國際賽事，創設親子共融公園。

蔡培慧提醒許淑華，要攻擊人之前得先做功課，因為早在蔡英文參選第1任總統時，就邀請她與陳吉仲，撰寫國家農業政策，後來她在立法院促成相關修法，那是有目共睹、可受公評的事。她還提出「還我乾淨南投，給我溫暖家園」，強調這場選舉不是藍綠對決，而是黑與白的戰爭。

蔡培慧說，敬老卡可搭計程車或公車、繳交健保費、營養午餐免費還要加碼10元等政見，這些被對手質疑的預算，衛福部、農委會都有編列預算支持地方政府照顧民眾，但縣府卻從未爭取，不重視縣民也浪費國家照顧民眾的美意。