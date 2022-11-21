第59屆金馬獎頒獎典禮於19日圓滿落幕，新科金鐘視后謝盈萱獨挑大梁擔任典禮主持，帶來多場精彩表演，主持處女秀表現可圈可點，開場以唱跳詮釋陳奕迅的《謝謝儂》，舞蹈表現不輸歌手，被網友大讚又會演戲又會主持及唱跳，是全能型藝人。今（21）日謝盈萱發文提及主持感想，感恩因為金馬獎，人生有了不一樣的改變。

金馬獎圓滿落幕，謝盈萱分享當日主持心得：「我非常的緊張～～直到彩排當天，大概問了自己不下千次，到底怎麼覺得自己可以接下如此重責大任。」金馬獎舉辦將近60年，歷史相當悠久，她表示2018年憑藉電影《誰先愛上他的》入圍金馬女主角並獲獎，「當時是怎麼也料想不到。可惜第一年充滿著膽怯惶恐，包括對於自我的焦慮，卻怎麼也沒能轉念理解～～其實金馬獎為我打開了一扇門，一個不知是誰的女生，人生從此有不一樣的改變」。

謝盈萱透露握下金馬主持棒的原因，「經過了這些年，金馬獎伸出了溫暖的手，再次給我機會，似乎是用了另一種方式詢問著我～『盈萱妳長出勇氣了嗎？敢讓我們帶妳再跨出一步，好好成長了嗎？』」，她表示金馬獎是個擁抱各種可能的地方，任何作品、人，不管是幕前還是幕後，都能在這個空間長出自己的翅膀，然後迎風翱翔，「再也沒有比這更動人的事，更勵志的故事」。

她表示距離上次在舞台上唱歌是將近11年前的事情，首次在重要場合主持就獻給了金馬獎，謝盈萱說：「緊張是必然的，但伴隨的喜悅也是必然的，在台上放眼望去，遠道而來同聚一堂的所有業界翹楚，那種感動，已非言語形容。不論我的表現為何，也不影響這個華人影壇盛事的奪目光彩」。最後她不忘感謝金馬獎，直呼「成為金馬59一份子的我，在43歲的人生，如夢似夢」，也曬出幕後酒會的照片，提到來不及與許多喜歡的老師、前輩、夥伴們拍照，但她安慰自己人生就是需要有點遺憾，才會有往前的動力。