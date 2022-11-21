每四年一度的卡達世界盃昨日(20)盛大開幕，擔任本屆大使的退役足球巨星貝克漢（David Beckham）卻因此飽受爭議。英國喜劇演員萊西特（Joe Lycett）忍無可忍，當著鏡頭的面絞碎價值1萬英鎊（約37萬元台幣）的鈔票，以示不滿情緒。

根據CNN報導，卡達自2年前宣布成為2022世界盃主辦國後，便因移工待遇、人權、賄賂醜聞以及反同性戀者及性別少數族群（LGBTQ）備受抨擊、輿論炎上。儘管如此，享譽國際的傳奇球星貝克漢，一位就連不踢足球、不看足球賽的人都熟悉的男人，自去年(2021)以價值1.5億英鎊獲得與卡達世足10年合約，更擔任卡達以及本屆賽事大使，立場不免遭網友質疑。

同時，英國喜劇演員萊西特在推特發布一支影片，內容寫下「一個進步的平台」，公開挑戰這位前英格蘭足球代表隊隊長，要求他終止與卡達合作。可以看到鏡頭前兩大疊厚厚的紙鈔引人注目，萊西特身穿浮誇的彩虹色蓬蓬裙、戴著護目鏡和耳罩走向前，當場把價值1萬英鎊的現鈔丟入碎紙機，下秒紙屑從機器另一端噴出，過程不發一語，最後下台一鞠躬。

「一個進步的平台」是反諷貝克漢此前為世界盃預錄的聲明。萊西特更發下豪語，稱如果「足球界變態」立即終止合作關係，那自己將捐出1萬英鎊力挺，目前尚未證實這些毀損的是否為真鈔，而貝克漢本人也未出面回應。

卡達世界盃足球賽交付與傳承最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）告訴記者，本屆2022世足是一場包容又安全的賽事，無論任何種族、宗教、性向、國籍和背景都非常歡迎。