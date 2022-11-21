九合一選舉將至，國民黨台北市議員秦慧珠21日質疑，無黨籍台北市長候選人黃珊珊支持的市議員候選人洪士奇，竟在未經同意的情況下製作自己與里長的聯合文宣，讓國民黨里長大為光火。對此，黃珊珊競選辦公室21日發表聲明，澄清黃珊珊在松山信義區僅授權民眾黨議員候選人楊寶楨合掛看板，呼籲洪士奇盡快撤下相關文宣。

秦慧珠指出，黃珊珊多年老友、今年也大力支持的洪士奇，近期在未經告知、未取得同意之下，製作自己與多位國民黨里長共同掛名的聯合文宣，讓民眾誤以為這些里長都支持洪，並將文宣塞在各里信箱，讓松山信義區里長相當困擾且憤怒不滿。

秦慧珠痛斥，用這種「奧步」讓里民以為國民黨里長倒戈支持洪士奇，還可能暗中支持洪士奇背後的黃珊珊，為表達不滿，松山信義區的里長將於明日下午於台北市議會7樓中庭舉行「譴責洪士奇、請問黃珊珊」記者會。

對此，台北市長候選人黃珊珊競選辦公室稍早發表聲明，指台北市松山信義區由黃珊珊授權掛名推薦的市議員，只有民眾黨籍市議員候選人楊寶楨，呼籲其他市議員候選人，切勿私自以黃珊珊頭像、姓名、名義，發放任何文宣。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻表示，競選初期就已發現有松山信義區市議員參選人，未經黃珊珊本人同意，合成黃珊珊照片放置其競選看板及總部看板，欲誤導選民投票意向，期間已透過策略長翟本喬向當事人多次告知此舉觸法，仍未見改善，黃珊珊深受其擾。直到號次抽籤過後，對方始將頭像撤下，但仍在未經同意的情況，在看板文宣上，掛上黃珊珊的姓名。

黃珊珊競選辦公室指出，選舉是要快樂選舉、開心投票，但事涉侵害黃珊珊及其他里長候選人的姓名權，實在忍無可忍，呼籲該議員候選人盡快撤下相關文宣及看板，切勿為了選舉，失去基本人格。