Hull dad stuck in Thailand with flesh-eating disease after 'scorpion' bites leg ⁦@hulllive⁩ https://t.co/kHlWRUIEU0 — Karl Turner MP (@KarlTurnerMP) November 20, 2022

英國一名男子獨自到泰國旅行數個月，沒想到出現要截肢保命的狀況，他疑似遭到蠍子咬傷，被咬傷後整條左腿發紅腫脹，最後膝蓋以下的肌肉和皮膚居然開始潰爛，據醫生診斷，他感染了壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)，也就是食肉菌感染(Flesh-eatingdisease)。

綜合外媒報導，現年73歲的史蒂芬森(AlanStephenson)獨自到泰國旅行，結果疑似遭蠍子咬傷，加上他患有糖尿病，才會釀成如此嚴重的症狀，由於史蒂芬森所住的醫院地處偏遠，距離最大的城市要數英里，醫療資源與環境也非常差，他的44歲的兒子克利斯汀(Kristian Stephenson)接到父親消息後，立刻搭機趕往泰國。

克利斯汀表示，「爸爸處於極度痛苦，且神智不清，想不起來自己的簽證文件到底放在哪」，克利斯汀並指出，「爸爸的腿真的看起來非常可怕，這裡醫療資源不夠，沒有人可以幫忙他翻身，所以他的褥瘡也很嚴重」，克利斯汀最終將父親轉移到更大的醫院，但醫療費用也相當驚人。

史蒂芬森轉院後進行截肢手術，才能立即挽救他的性命，但除了手術費之外，他要魂到英國仍需要高達1.8萬英鎊，換算約台幣68萬元的費用，目前克利斯汀正在募資網站尋求協助，希望能將父親平安帶回家。