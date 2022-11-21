明道中學長期深耕永續教育，結合行政組織、支持系統、外部資源、教師專業社群及學生共學社群，具體制定SDGs行動方略，將SDGs融入親師生的生活當中。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

行政院國家永續發展委員會日前發布「111年度國家永續發展獎」獲獎名單，台中市明道中學成為10所入選「教育類」的學校中，全國唯一獲獎的中學，同時也取得近年來唯一1所兩度獲獎學校的好成績；明道中學校長汪大久表示，未來會持續引導學生參與，進而產生正面影響力。

行政院「國家永續發展獎」受到全國134個機關團體熱烈報名，經過初選、複選、決選的激烈競爭，行政院永續發展委員會選出4大類別，共計52個得獎單位；「教育類」選出的10所學校，明道中學是全國唯一獲獎的中學，也是近年來唯一兩度獲獎的學校。

明道中學表示，明道中學長期耕耘永續教育超過10年，更在50周年校慶時成立「永續發展推動委員會」，結合行政組織、支持系統、外部資源、教師專業社群（Professional Learning Community，簡稱PLC）及學生共學社群（Special Interest Group，簡稱SIG），具體制定SDGs行動方略，將SDGs融入親師生的生活當中。

明道中學指出，在教學方面，地理科推動「烏日生活圈」計畫已持續3年，學生組成專案小組進行在地實察，鼓勵搭乘低碳大眾交通工具，並向市政府爭取提供共享單車設站、行人穿越道等規畫，提升行人安全；公民科將「轉型正義」帶入校園，帶領學生從讀書會、實體踏查，到舉辦分享會、策展；自然科更跨域共同備課，推動校園「氣候變遷」相關系列專案，其中長期觀測教室二氧化碳量與冷氣溫度的關係，可幫助學校降低電量使用。

汪大久表示，明道中學多年來長期耕耘環境、生態、能源以及永續教育，是台灣第1所註冊成為SDGs Global Schools會員的學校，全校連同校長共有近10位老師完成培訓成為全球SDGs倡議者，與70多個國家1000多所學校合作推動永續教育；未來將從SDGs的17項發展目標，持續深化至169項具體目標，以及232個細項指標，引導學生從了解、參與，進而產生正面影響力。

汪大久也表示，目前正與明道中學校友、國立台中科技大學教授何昕家合作，逐步建構「中小學SDGs自願檢視報告書」，與夥伴學校一起發展全國中小學適用的檢視指標，將有助於在台灣所有中小學有效推動永續教育。