南投縣長候選人許淑華，前進國姓鄉掃街拜票。（許淑華競總提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長候選人許淑華、國姓鄉長候選人邱美玲、縣議員候選人戴世詮，21日在國姓鄉掃街拜票，沿途鄉親熱情比2、高喊凍蒜支持；選戰倒數時刻，選將把握與選民互動機會，希望都能順利當選。

南投縣長候選人許淑華，前進國姓鄉掃街拜票。（許淑華競總提供／廖志晃南投傳真）

許淑華說，南投縣幅員廣大，但她仍希望親自走到各鄉鎮，向每位鄉親懇託，走入基層不離開民意，就是致勝的關鍵。

邱美玲表示，她在地服務多年，國姓鄉可以更好，未來，她會努力提升公所服務品質，爭取縣府資源讓她所愛的家鄉變得更好。

許淑華表示，11月25日將會在草屯鎮、南投市舉辦音樂晚會，歡迎鄉親共襄盛舉。