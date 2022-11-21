繼續挺住！民進黨台北市長候選人陳時中在選前的「超級星期天」舉辦為愛而走台北大遊行，吸引上萬名支持群眾上街。國民黨台北市議員鍾沛君表示，有朋友眼看陳時中大遊行聲勢浩大，憂心國民黨台北市長候選人蔣萬安的選情，但鍾沛君強調那才好，因為「生於憂患，死於安樂」，對手勢大，正好督促藍營不能鬆懈，持續拉票，持續固票。鍾沛君本身也以握更多的手、跑得更快更勤來積極面對市議員選戰的明槍暗箭。

鍾沛君今(21日)發文說，剛結束的「黃金週末」，她幾乎一刻都沒停下來，用各種行程把時間填滿，深怕24小時不夠用。有朋友眼看陳時中大遊行聲勢浩大，憂心蔣萬安選情，鍾沛君說那才好，因為「生於憂患，死於安樂」，對手勢大，正好督促我們不能鬆懈，持續拉票，持續固票。

「也有朋友擔心，過去這個週末的某些事態發展，會危及我的選情，包括分票耳語，明槍暗箭從沒停過。」但鍾沛君展現積極態度強調：就是更加努力囉，握更多的手，說更多聲的早午晚安，追垃圾車，走造勢場，跑得更快更勤。然後，相信自己，也相信大家，我們是彼此最堅實可靠的後盾。