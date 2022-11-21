國民黨台南市長候選人謝龍介（白襯衫者）上台演唱，國民黨台南市議員女候選人上台陪同，回饋台下捐款買餐券的支持者。（程炳璋攝）

九合一選戰最後1周充滿激情，國民黨台南市長候選人謝龍介21日在花園夜市廣場的募款餐會席開300桌，吸引3000多人捐款入場，國民黨主席朱立倫上台高呼，謝龍介當選，才是台南人當選。

朱立倫以「民進黨在台南執政30年」開場，造成台南福利、治安落後6都，民進黨只會說「不然你要怎樣？」導致外界戲稱民進黨在台南派任何人都能贏，大嘆這不是民主，「民主應該選出有能力為台南打拚的人」。

朱立倫稱讚謝龍介擔任議員25年，了解所地方大小事，對這片土地深植感情，當選台南市長將改變整個台南。直呼謝龍介當選才是台南人當選，周6給國民黨機會，就是給自己機會，用選票改變台南。

台北市議員徐巧芯以學生打扮登場，翻唱王心凌的愛你回饋台下支持者。（程炳璋攝）

謝龍介為了回饋募款餐會貴賓，登台接著連唱「白鷺鷥」、「心在故鄉」、「我們不一樣」3首歌曲，前台北市議員羅智強、台北市議員徐巧芯、前國民黨主席江啟臣接力登場歡唱，許多支持者感受值回票價，直接奔到台下跟唱拍照，要求與大咖合影。