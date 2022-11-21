南投縣長候選人政見發表會，21日晚間登場，民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，南投縣百廢待舉，中央有很多資源補助，縣府卻不去爭取，不會去爭取的人就不適合當縣長；她並強調這場選舉，是黑與白的戰爭。

蔡培慧暢談她從立法委員、行政院中部聯合服務中心執行長迄今，始終與南投鄉親站在一起，她的戶籍就在魚池鄉；未來8年，她將持續推動競選提出的政見，一一落實，讓每個南投人大聲喊出「我南投我驕傲」，讓南投囝仔回家鄉發展。

蔡培慧提醒許淑華，要攻擊別人之前最好先做功課，她是農業博士，早在蔡英文參選第1任總統時，就邀請她和陳吉仲撰寫國家農業政策，後來她在立法院促成相關修法，那是有目共睹、可受公評的事。

蔡培慧提出「還我乾淨南投，給我溫暖家園」，強調這場選舉不是藍綠對決，而是黑與白、過去與未來的抉擇。

蔡培慧說，「醫學中心到南投」的核心，就是要豐富南投的醫療品質，兩年前她親自往彰基拜會總院長，促成南基擴充醫療場域與先進設備，讓南基成為具有醫學中心品質的在地醫療機構，嘉惠大南投地區的就醫民眾；未來也會協助基層院所精進設備，嘉惠鄰近社區。

蔡培慧表示，敬老卡可搭計程車或公車、敬老卡1000元優先繳交健保費、校園營養午餐免費還要加碼10元等政見，這些被對手質疑的預算編列，都有經費來源，因為衛福部、農委會都有編列預算，支持地方政府照顧民眾，但現在的縣府卻從未爭取，不但不重視縣民也浪費國家照顧民眾的美意；未來她擔任縣長，會向中央爭取經費建設南投，支持技職教育，也會積極輔導青創、新創團隊進駐南投，育才、留才。