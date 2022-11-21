中央銀行公布第三國際收支，經常帳順差207.1億美元，金融帳淨流出238.5億美元，央行準備資產減少41.2億美元，其中金融帳已連續49季淨流出、續創史上最長紀錄，且累計淨流出破7,000億美元大關至7,031.1億美元，主要是外資大逃殺，減持台股高達194億美元、創歷史新高紀錄的效應。

央行官員說明，第三季金融帳延續淨流出，證券投資淨流出269.6億美元，其中居民對外證券投資增加75.5億美元，主要是民間部門增持國外債券，尤其是非居民證券投資淨減少高達194億美元、創歷史新高，即外資減持台股，且已連三季減持。觀察第三季全球金融市場震盪仍大，美國聯準會（Fed）當季持續激進升息合計達9碼（1碼是0.25個百分點），資金全面回防美元的結果。

第三季金融帳連續49季淨流出，累計高達7,031.1億美元，以第三季底新台幣對美元匯率31.743元試算，約是新台幣22.32兆元，為近九年累計總稅收金額。

央行官員表示，第二季經常帳順差年減61.4億美元，其中商品貿易順差168.4億美元，較去年同季減少45.6億美元，主要是終端需求下降，出口增幅減小，及國際原物料價格維持高檔，使得進口增加幅度大於出口，「原物料價格居高是主因，與去年同期相比，平均上漲約3成」。

服務收支順差較第二季的37.3億美元，大降至9.9億美元，與去年同期相比更減少20.6億美元，主要是旅行收入增加的結果，「國境管制逐步開放，進來的人比較多一些」。預料隨國境管制持續放寬，國人開始出國旅遊，外人來台也會增加，第四季旅行收入的變化將會更明顯。

今年前三季累計經常帳順差為750.3億美元，金融帳淨流出760.3億美元，央行準備資產為減少0.5億美元。國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。