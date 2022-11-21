中央銀行公布第三國際收支，準備資產暌違11年來又出現負值，大減41.2億美元，創15年來最大，也是史上第六大，央行官員強調，主要是外資大舉匯出，央行進場拋匯穩定匯市的效應，但前三季累計僅微幅減少0.5億美元，相較於日本、南韓、新加坡同期間動輒大減逾100億美元至200億美元不等，台灣仍相對穩定。

央行官員說明，根據央行總裁楊金龍在立法院財委會進行業務報告發布的統計，今年以來至9月底，外資賣超台股逾1.2兆元，加上在台股領取超過6,600億元現金股利，一併大舉匯出的結果，匯市需求遠大於供給，央行進場提供美元充足的流動性，成為造成準備資產出現負值的主因。

第三季央行準備資產減少41.2億美元，央行官員表示，前次出現減少是2011年第三季減少34.64億美元，當時是受到歐債危機的衝擊。至於前次減少金額大於今年第三季為2007年第三季減少77.3億美元、也是史上單季減少最大金額，主要因為發生美國次貸風暴。另減少金額第二大至第五大，各為1990年第二季68.8億美元、1995年第三季64.9億美元、1996年第一季64.4億美元、2000年第四季61.2億美元。

今年前三季央行準備資產累計僅微幅減少0.5億美元。央行官員指出，同期間日本、南韓、新加坡的央行準備資產均大幅減少，各減少122億美元、285億美元、880億美元（前二季合計，因新加坡目前只公布到第二季）。「都是因應外資大舉撤出，進場拋匯維持匯率穩定，其實全球主要國家央行大多數都面對跟台灣一樣的情況」。

央行官員強調，今年全年央行準備資產應該有機會可維持平衡，「沒有太大的問題」，主要因為我GDP（國內生產毛額）、就業及出口表現都不錯，且經常帳長期以來均是順差，企業投資持續成長，經濟基本面表現都很好。這波導因於美國通膨衝高，聯準會（Fed）啟動激進鷹派升息，國際美元指數飆漲，金融資產大幅變動，資金全面回流美元的效應，主要國家均受到影響。