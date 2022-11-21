俄羅斯官方媒體稱，俄軍的無人機烏克蘭南部刻松地區(Kherson ,赫爾松)發現，並炸毀了1具烏克蘭的 S-300 防空系統。然而後續的調查卻發現，他們炸毀的可能是俄軍自己的S-300。兩軍都用完全一樣的武器，如果沒有其他識別方式，就會造成這種烏龍。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 11月16日，俄羅斯國家媒體發表聲明稱：我軍的柳葉刀神風無人機，擊中了烏克蘭S-300PS防空系統的5N63S火控雷達。」

不過，該則新聞畫面中的雷達車，顯然少了許多關鍵設備，例如電源供應車和伸縮天線，雷達的角度也比較淺。

Російський дрон уразив командний пункт 5Н63С

烏克蘭軍事網站Militarnyi表示，他們在當地並沒有傳出軍備受損的報導，應該是俄羅斯摧毀了自己的 5N63S 交戰雷達。

調出近幾個月的衛星圖片，顯示這台雷達已經在同一個地點停留兩個多月，在刻松地區如此激戰的情況下，就顯得有些奇怪。接下來專家設找到雷達的確切位置，是座標(47.02903，33.2402)。

據 JB Schneider網站稱，其他社交媒體有回傳此處的地面照片，其中一張照片很像是這具雷達，因為地理環境與雷達的角度都一致，然而，照片中的雷達畫有俄羅斯 Z 標記。

因此，俄羅斯無人機可能真的炸了自己的雷達，不過它可能故障而被遺棄，所以電源車並沒有在旁邊。俄羅斯人可以說，他們是避免自己的軍備遭到烏克蘭的俘獲，而主動炸毀的。