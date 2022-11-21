111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級第一階段預賽結束，本周三（23日）起要在輔仁大學中美堂進行公開男一級第一階段預賽，包括地主輔大，還有本季尋求3連霸的衛冕軍政治大學、上季黑馬4強萬能科大、台灣師大、國立體大、僑光科大及重返一級舞台的德霖科大和中興大學。

政大上季後畢業109學年助隊勇奪隊史UBA首冠的MVP、新科職籃PLG選秀狀元張鎮衙，以及在職籃繼續當隊友的外籍生丁恩迪，前鋒蔡宸綱、王鈞聖，則各轉學到健行科大、公開男二級的虎尾科大，新季補進2枚大一菜鳥宋昕澔與吳志鍇，加上3名外籍生塞內加爾籍莫巴耶和杜拉米，來自南蘇丹的213公分長人高布瑞，搭配上季舊將歐力士，都是即戰力，維持15人陣容。

上季首闖8強、並殺進4強，最後在台北小巨蛋總決賽階段以第4作收的萬能科大，上季鎮隊兩外援蓋比、張傑瑋分別投入SBL、PLG新戰場，全季只打6場的203公分另一外援奧斯曼，則轉學到德霖科大，後衛羅世恩也轉到國體大，另畢業生加上異動，舊將只剩9人，含馬來西亞籍葉子偉、日本籍黑澤龍人，及本土射手李家俊、高偉綸、楊淇詠等，讓教頭吳奉晟也感受到想維持4強平盤的挑戰，可能不會很輕鬆。

本階段東道主輔仁大學，上季UBA以第9名結束賽季、中斷105學年起連5季晉8強紀錄，本季陣容變動共6人，唯一畢業生林哲霆選進SBL，陳禹劭轉至健行、張志豪轉進台體大，舊將10人由198大四中鋒「喬帥」喬楚瑜掛帥，控衛王翊帆、射手李沛澄、蔡紘揚、莊瑋杰，都要努力打出自己的身價，大三的江均、劉光尚、莊博元、葛允增、大二後衛彭冠綸，同樣也都要為往後選秀超前部署，且繼上季找外援但未能入境，本季再度嘗試，205公分來自塞爾維亞的米哈洛、198的象牙海岸凱德爾，力拚重返8強甚至突破，值得期待。