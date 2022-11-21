對於這次地方選舉，綠營還在訴求「抗中保台」，前立委郭正亮直言「聽了快昏倒！」很可悲，在地方選舉扯兩岸議題，表示這兩年政績是零或負分，或是在轉移民眾對陳時中的批評！

民進黨12日晚間在台北凱達格蘭大道舉行1112「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，蔡英文總統指出，現在全世界在關注台灣，台灣在自由民主的最前線，每一個決定都會影響世界如何看待台灣。

對此，前立委郭正亮在《新聞大白話》表示，「聽了快昏倒！」這樣民進黨永遠執政算了，不用競爭了！「就抗中保綠，保綠就是保台灣的自由民主，不就是你的邏輯？」但民主不就是政黨輪替？全世界都在談美國眾議院變天，只有（綠營）在談美國民主黨繼續控制參議院，這真奇怪！

郭正亮直言，在這個時候還在打抗中保台，就表示這兩年幾乎沒有政績，如果政績好，這個時候就會大肆宣傳，不是嗎？怎麼現在還講抗中保台？村長、鄉長選舉和抗中保台有什麼關係？鬼扯一通！

郭正亮強調，有哪一個縣市長候選人在提兩岸政見？沒有！很可悲，在地方選舉扯兩岸議題，表示這兩年政績是零或負分，或在轉移民眾對陳時中的批評，或在轉移民眾對新竹、桃園市政的批評，是否有這種動機？令人失望！