九合一選舉倒數不到一週，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌準備中。今（21）日無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦就在臉書上表示，「上一代的恩怨就留在我們這一代為止，在這場選戰裡面，所有人為此流的眼淚，已經氾濫成災」，同時更強調「民進黨執政下的台灣，選舉變成一場清算大會，撕裂、對立、仇恨與怨懟，無所不在」，引發討論。

鍾東錦在臉書上表示，「好朋友們為我站出來，不可避免的成為了民進黨鬥爭清算的工具，讓我歉疚萬分。因為我要選縣長，多少人被查水表、恐嚇、用國家機器司法迫害等，這些事情，以民進黨現在在台灣的所作所為，路人皆知，何需多做解釋？」鍾東錦也強調，民進黨執政下的台灣，選舉變成一場清算大會，撕裂、對立、仇恨與怨懟，無所不在。「你被刺痛了嗎？你理解到尖銳的言論與惡質選風，對社會所造成的傷害了嗎？正面選舉，開心投票，讓我們一起保護彼此的家人、親友，不要讓他們再受傷，好嗎？」

鍾東錦也說，「孩子，在中國大陸經商並沒有錯，錯的是民進黨把所有在中國大陸經商的人，都貼上了叛國的標籤」，你父親是個成功的企業家，這點無庸置疑，選舉一時，對令尊的追思，我們銘記在心。鍾東錦最後強調，「希望此後的每場選舉，都不再有家人受傷、不再有企業被汙名化，讓我們共同用選票，找回那個人們記憶中，美麗的福爾摩沙。一起打贏苗栗這一仗，苗栗願景，前程似錦」。