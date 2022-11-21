被封為「G級子瑜」的祈錦鈅擔任平面模特兒出道，擁有漂亮臉蛋和G級火辣身材，因甜美嗓音與音樂才華受到許多網友關注，在Instagram有52.1萬粉絲追蹤，先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，還跟居中斡旋的AV導演圤智雨互嗆。祈錦鈅日前分享男性友人認為露乳溝就是勾引，她毫不客氣嗆爆對方，讓不少網友贊同觀點。

祈錦鈅今（21）日在Instagram發文提到：「有一次我的男生朋友跟我說，我的女生朋友坐他對面，故意彎很低，好像想把乳溝露出來，是不是對他有意思在勾引他？」過度自信的發言讓祈錦鈅當場翻白眼，毫不留情直批：「智障，她就剛好穿那樣，而且東西比較低你要她怎麼拿？」她也透過這件事發現有些人會為一些事情上主觀的註解，甚至還會和別人分享錯誤的認知。

她時常在網路上分享性感辣照，對此祈錦玥解釋：「我本來就喜歡看到自己美好的樣子，所以我努力，追求變得好就是我的追求，不論是我的技能還是身材，甚至是臉的皮膚到我的思維管理，你不得認同這些東西都要花時間去學習修行和照顧」，她認為這些都不是為了讓別人看才努力，是為了早上起床照鏡子自己開心。

有網友看她曬出性感泳裝照問：「所以…你又在勾誰？」祈錦玥直接回應：「我不需要勾引，沒本事的人才需要靠手段」，有人認同祈錦玥的觀點，直言：「男生真的要分清楚這種事，不然自作多情還滿丟臉的」，祈錦玥心有戚戚焉留言：「超煩的，可怕的是這種人還不少」。