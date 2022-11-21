南投縣長候選人公辦政見會21日晚間登場，國民黨許淑華質疑對手蔡培慧，在選前提社會福利政見，並且加碼補助是誇海口，將會債留子孫；她並強調食農教育等法令，是國民黨推動立法，蔡培慧卻攬功說那是她推動的法案。

許淑華指出，蔡培慧在選前提出社會福利政見，包括老人年金加碼5000元、重陽禮金2000元，敬老卡付健保費、營養午餐加10元等，每年估計要50億元，那要排擠其他那些預算？蔡培慧都沒有說清楚；而且，國中小學營養午餐費用，砂石開發回饋金還是不足，縣府必須挹注經費，選舉不能漫天喊價，財政規畫沒有概念，以空白支票騙選票，將會債留後代子孫。

許淑華表示，她已提出3大主軸10大願景的政見，未來施政重點，將打造南投縣成為全民宜居城市，建構托育中心、公立保母平台，國中小學免費營養午餐繼續提升品質，還要照顧毛小孩；並且成立青年創業基金平台、設立體育人才出國基金，舉辦國際賽事，創設親子共融公園；客家、原住民事務經費都會增加。