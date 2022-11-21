民進黨桃園市長候選人鄭運鵬平鎮造勢晚會，副總統賴清德站台盼選民理性投票。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚間在平鎮區舉辦五星光榮平鎮勝選晚會，副總統賴清德接連2天來站台，他說，周六就要投票，剩下幾天時間，內心非常希望桃園鄉親能夠冷靜，不要受到政治攻防和選舉風風雨雨影響，要理性決定神聖一票，鄭文燦市政成績好，鄭運鵬則是最符合桃園下一階段發展的市長，希望桃園鄉親要為桃園未來發展對鄭運鵬有信心。

賴清德說，鄭文燦市長市政成績好，他與鄭運鵬立委合作爭取2000多億經費建設，鐵路從高架改為地下化，還讓捷運延伸到中壢，可以三鐵共構，未來桃園捷運路網可與雙北串聯，還有圖書館、美術館以及學校建設，為桃園百年發展奠定好基礎。大家一致認為鄭文燦市長成績很好，1個月後他要卸任，對他最好的肯定就是讓鄭運鵬順利接棒。

賴清德也舉美國剛結束的期中選舉為例，他說，美國民眾因為通膨生活過得不好，各項民意、輿論調查認為拜登民主黨會大敗，可是票開出來結果不是這樣，大家想一想美國民眾為何甘於承受高通膨帶給生活的影響，願意支持拜登，因為國際局勢複雜，俄羅斯入侵烏克蘭、台海情勢緊張，美國人知道自己在國際社會重要性，不願讓拜登跛腳，舉這例子要和大家報告，這一票除要肯定鄭文燦、支持鄭運鵬外，這一票也希望大家支持蔡英文總統，當蔡英文後盾。他也說，蔡英文總統在今年國慶演說中，特別感謝全國鄉親團結合作防疫，守住疫情和經濟發展，如果肯定蔡英文總統的領導，要支持民進黨推出來的候選人，讓蔡英文總統有更大民意，迎接海內外的挑戰。

鄭運鵬則說，鄭文燦上任後桃園育兒津貼增加全國跟進，65歲以上長輩假牙有補助，鐵路地下化台鐵平鎮站2周前蘇貞昌院長前來宣布動工，國民運動中心從0個變10個，親子館從2個變22個，航空城過去國民黨時代是土地弊端，現在有7成民眾願意配合拆遷，未來產業會發展，而鄭文燦重視平鎮地區及客家精神，真正做到尊重客家，把公墓變成1895乙未保台紀念公園，延續客家精神。鄭文燦1天當3天用，剩下最後1個月任期，大家珍惜他的好成績，8年前大家當鄭文燦靠山，這次要拜託大家當運鵬靠山，選對人會做事，他會3步併做1步跑讓桃園更進步。