非洲西岸的中非小國赤道幾內亞昨天進行全國大選投票，由於該國幾乎沒有反對派，在位超過43年的總統恩格瑪篤定贏得創紀錄的第6個任期。

法新社報導，現年80歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）是當今全世界除君主以外、仍在世的國家元首中在位時間最長的一位。

投票於昨天傍晚結束並開始計票，合格選民人數為42萬7661人。赤道幾內亞政府今天公布的初步結果顯示，這次總統、國會和地方議會選舉，執政黨赤道幾內亞民主黨（Democratic Party of Equatorial Guinea, PDGE）及盟友拿下99%以上選票。

赤道幾內亞的故事，就是從一個物理上敲骨吸髓的瘋子，到一個經濟上敲骨吸髓的貪官的故事。

在赤道幾內亞，投票屬於強制性。53歲的冰箱維修師傅諾伯托（Norberto Ondo）在首都馬拉波市塞姆區（Semu）一個投票所告訴法新社：「投票進行順利。一切正常。」「我希望這次選舉能為我們帶來繁榮。」

30多歲護理師奧比昂（Jose Serafin Obiang Sima）告訴法新社：「我們擁有和平。」他說，赤道幾內亞是區域內唯一「年輕人蓬勃發展」的國家。

恩格瑪於1979年的政變中奪得政權，赤道幾內亞是世界最專制和封閉的國家之一，他幾乎篤定連任。

與他角逐的是唯一被容忍的反對黨「社會民主融合」 （Convergence for Social Democracy）所推候選人翁多（Andres Esono Ondo），以及執政黨傳統盟友「社會民主聯盟黨」（Social Democratic Coalition Party）的阿蘇姆（Buenaventura Monsuy Asumu）。

曾擔任部長的阿蘇姆被反對派視為沒機會當選的「假候選人」。

翁多指現任政權實行「獨裁統治」，並預期總統、國會和地方議會選舉將出現「大規模舞弊」。他最近曾表示，「政府的治理完全是為了恩格瑪家族的利益。」

赤道幾內亞於1990年代中期在外海發現石油，而後躍升為非洲人均收入第3富裕的國家。但根據世界銀行最新資料，該國財富集中在少數人手裡，140萬人口中4/5生活在貧窮線以下。