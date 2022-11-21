證交所首度參加「2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華」。此次參展吸引多家新創企業及投資人前來諮詢交流。其中，18日登場的Neo Star Demo Show，由23家國內外精選新創團隊輪番上陣角逐「年度創業之星」，並於今年首度由證交所提供總獎金60萬元予前三名得獎新創團隊。

證交所董事長林修銘致詞時指出，證交所成立60多年來，一直以籌資的角色支持資本市場及產業發展，此次由證交所提供獎金的意義，象徵著台灣資本市場將陪伴新創和新經濟發展，打造下一座護國神山。證交所的參與只是一個開始，未來將持續以資本市場的力量支持新創，形成創新永續的上市新聚落。

今年為證交所首度在「2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華」參展及設置主題展區，透過「創新永續新聚落-證交所創新板主題專區」，提供場域與新創公司及投資人互動交流，推廣「台灣創新板」的育成上市功能，以精進新創發展環境及協助新創加速進入資本市場，暨介紹我國資本市場優勢與特色。

16日開幕證交所由總經理簡立忠代表參加，另為聚焦新創企業與資本市場的連結，17日辦理「台灣創新你我共行」專場活動，證交所董總均到場參與支持，其中第一場次「孕育在地獨角獸的TIB」邀請創新板上市公司錼創科技、富采投控旗下晶元光電、元大證券等進行專題演講，並說明邁向資本市場之上市考量和經驗分享。

第二場次「攜手齊助攻，共拓新創大未來」則邀請國家發展委員會、雲端運算服務公司、創新加速器等新創生態圈之實務先進進行簡報及與談，就匯聚創新能量等議題進行討論，期透過各方資源整合與資訊交流，共同協助新創成長，暨證交所將加強與新創生態圈合作，協助對接資本市場。

此外，18日登場的Neo Star Demo Show，由23家國內外精選新創團隊輪番上陣角逐「年度創業之星」，並於今年首度啟用獎金制度，由證交所共同推動及提供總獎金60萬元予前三名得獎新創團隊。

證交所表示，台灣新創產業蓬勃發展，在國際舞台上早已被肯定為「超級創新國」，證交所將以具體行動支持新創生態系良性發展，期待發揮正面影響力，擴大整體資本市場規模，進而共構國家核心戰略產業新局。同時，也讓國內投資人能夠參與新經濟成長的果實，讓台灣繼續成為全球經濟發展的關鍵力量。

證交所表示，現在是產業轉型升級的重要時刻，將一步一腳印地推動「台灣創新板」，為證券市場開拓更嶄新多元的樣貌，朝向「創新、韌性、永續」的智慧國家邁進。

展望未來，證交所將投入更多資源，持續參與新創生態圈交流，適時爭取資源鏈結，並關注新創發展動態，以多元管道推動招商及引資，力挺「創新+永續」企業上市籌資。