上周連兩天都出賽超過42分鐘的「魔獸」霍華德，21日晚間突然由桃園永豐雲豹官方宣布，因為他在20日上半場跟隊友相撞造成左膝不適，前往長庚醫院檢查過後，醫生建議他至少休息兩周，代表他將沒辦法在11月27日碰上台中太陽，以及12月4日遭遇高雄全家海神兩場客場比賽出場，這恐怕將讓早已購買門票的球迷失望了。

由於雲豹打完下兩場客場賽事之後，還會直接休兵一周無賽事，等於球迷想要再次看到霍華德上場的時間點，將是12月16日雲豹重回主場面對台南台鋼獵鷹的例行賽，屆時雲豹面臨單周3連戰，霍華德恐怕也必須至少選擇其中一天休兵才行。

以下是雲豹發布的新聞稿內容，『桃園永豐雲豹籃球隊球星霍華德(Dwight Howard)於昨天(20日)與臺中太陽隊比賽中，上半場因不慎與隊友發生碰撞，造成左膝不適狀況，今天上午已赴長庚醫院檢查完畢，目前並無大礙，但醫療團隊為求慎重起見，建議他休息兩周，待完全無礙情況下再出賽，霍華德本人完全尊重醫生建議，希望能儘快以最佳狀態回到比賽場上獻技。

霍華德很感謝長庚醫療團隊所提供的完整醫療規劃，也將會遵照醫生指示，進行後續相關治療，但因他強烈地想要早點回到場上比賽，因此今日下午也在友人推薦下至合格的中醫診所聽取中醫師意見，當作後續治療參考，也請關心他的球迷無須擔心。』