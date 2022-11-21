指揮中心日前公布「接種3劑疫苗廠牌組合中重症保護效益」報告，其中包含高端疫苗在真實世界保護力數據，結果打高端的保護力數據沒有外界想像中差，甚至有些含高端的3劑疫苗組合保護力達90％以上。對此，前立委郭正亮今（21）日就爆出，「陳時中根本不敢講保護力，只敢講保護效益，玩文字遊戲一看就知道心虛」，引發討論。

指揮中心日前公布「接種3劑疫苗廠牌組合中重症保護效益」報告，其中包含高端疫苗在台灣的中重症保護力。(指揮中心提供)

毒理學專家招名威20日在臉書貼出指揮中心公布的最新疫苗中重症保護效益分析表，指出針對前兩劑打AZ的人來說，第三劑打高端比起打莫德納、BNT，高端是最可以有效提升保護力的選擇，保護力達77.7％；相反若前兩劑接種mRNA疫苗，第三劑使用高端的話，保護也不像傳言那樣不堪，沒有完全掉下來，都還是有維持一定水準，保護力在84.9％～90.7％之間，落差範圍在5%左右，有不錯的效果。

招名威表示，他打的疫苗組合是高端+高端+莫德納，中重症保護效益高達92.3％。而郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中根本不敢講高端保護力，是講「保護效益」。郭正亮坦言，「效益就是有作用，但不等於醫學上的保護力，醫學上的保護力就是要做對照組、實驗組，一定要第三期大量的試驗才能斷定」，郭正亮更說，「陳時中玩文字遊戲一看就知道心虛啦，不然就直接講保護力啊，所以這個沒什麼用，問題很多，高端到現在也沒有得到任何國家的批准」。