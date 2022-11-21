「華語界奧斯卡」金馬獎頒獎典禮於上周六落幕，台灣大旗下OTT影音平台MyVideo不僅連續3年成為官方指定線上直播平台，更是金馬獎唯一合作的電信商。典禮當日同步推出「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區，截至21日早上10點整，直播當下與回顧專區已突破419萬總收視人次，且當日進站流量較前一個周末成長超過2倍。

台灣大表示，不僅如此，MyVideo APP下載量也大幅攀升，躍升Android、IOS雙系統排行前10名，與前一周相比成長超過4倍，其中又以MyVideo TV版APP成長最為顯著，顯示觀眾透過家中大電視觀看線上影音平台已經成為趨勢。

MyVideo也同步於每一橋段結束後即時上傳精彩片段至「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區，根據MyVideo的統計，精彩片段上傳後截至11月21日早上10時整，累積觀看人次最高片段為賈靜雯頒發《最佳男主角》給黃秋生，成功吸引近40萬人次OTT收視人口關注；第二名是主持人謝盈萱開場Live秀《謝謝儂》，被網友讚譽宛如「紅磨坊表演」；第三名則是金曲歌王李玖哲獻唱，催淚追憶已故影人。前三名片段上線24小時已累積破百萬次觀看。錯過直播的觀眾，可透過MyVideo官網進入「MyVideo 金馬59精彩時刻」再次掌握精彩片段。

第59屆金馬獎，MyVideo公布星光大道與頒獎典禮直播當下收視高峰TOP3。星光大道上，入圍最佳劇情短片《話語》導演李銘受訪最吸睛，而《講話沒有在聽》劇組以及日本奧斯卡影后黑木瞳則分別是MyVideo線上直播星光大道收視第二名、第三名。頒獎典禮最吸睛前三名，第一名是金馬執委會主席李屏賓、金馬59評審團主席許鞍華導演頒發《最佳劇情片》給《一家子兒咕咕叫》，其次是張震、黑木瞳頒發《最佳女主角》給第三度拿下金馬影后的張艾嘉，第三名則是《白日青春》新科金馬影帝黃秋生的得獎致詞。