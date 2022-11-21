近年全球人權意識逐漸抬頭，許多平權運動會透過曝光度高的運動賽事表達訴求，而眾所矚目的世界盃就成為了最好的宣傳手法，由於地主國卡達有關於不少對於人權的爭議，已經有包含英格蘭、德國及法國9支球隊，決定在各自的開幕戰當中配戴具有多元、包容及反歧視的「One Love」彩虹臂章，卻遭到FIFA（國際足總）嚴厲警告，已經有6隊撤銷戴上臂章的主意。

卡達世界盃籌委會曾表示，歡迎「LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）」群體前來觀賞世界盃，因為卡達尊重各種不同的文化，只是對於各國隊長配戴「One Love」彩虹臂章一事，FIFA並不妥協，因為包含歐足聯在內，不允許球隊對於政治議題發表任何聲明。

FIFA隨後更表示，若配戴「One Love」彩虹臂章的隊長，將會遭到FIFA出示黃牌，為了不讓自家球員冒險，已有英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國及荷蘭等6隊隊長，決定不掛上彩虹臂章。

6支球隊聯合發出聲明，對於FIFA的作為感到失望，自從9月提出配戴「One Love」臂章的申請後，一直沒有收到任何回應，也將會透過其他方式表達對於少數群體的支持。