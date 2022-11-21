交往前當寶，追到後當草？一名女網友上網抱怨，與男友正式交往後，對方卻開始嫌棄自己變胖變醜，但實際上外貌並沒有太大轉變，讓她十分苦惱男友的心態為何。不少網友見狀認為男友在進行PUA操控，紛紛奉勸快點分手，離開刻意貶低自己的人，才能找回自信與快樂。

一名女網友在Dcard發文表示，男友在追求時把自己當作女神，沒想到交往後開始找理由頻頻嫌棄，像是嘲笑變胖、變醜、腿變粗、胸部小，吃飯把頭髮夾起來也被嫌像阿姨，原PO自認交往前後自己外貌並無改變，不明白男友為何要這樣刻意挑剔，多次被氣到反映也沒用，讓她十分無奈，自曝連續兩任男友都是這樣對待她。

貼文引起網友熱議，不少人認為男友是在惡意PUA，「你太優質了，超越不了你，只好貶低你來增長自信」、「有人會用貶損的方式讓女生感到自卑，叫對方沒辦法離開男生，缺德的套路」、「煤氣燈效應、PUA，各位自己google一下」、「PUA，這種人沒自信，怕你太好他會更沒地位」、「快分手，整天PUA妳，大概也只是個廢物渣男而已」。

還有過來人建議原PO勇敢分手，「跟我之前好像！我前任就是這樣，所以分了，後來才發現因為他，我那時候真的對自己越來越沒自信」、「我前男友也是同樣情形，還說離開他，我遇不到更好的。千萬別心軟啊，我之後認識更好的人，一年半我就結婚了」、「我被從頭嫌到腳，從裡嫌到外過，對方還打著為我好的名義，不過還好分手了，朋友跟我聊到PUA才知道被PUA了」。