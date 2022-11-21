「謝龍介凍蒜！國民黨全壘打！」前高雄市長韓國瑜今晚參加國民黨台南市長謝龍介募款餐會時強調，民進黨在台南市執政30年，「台南人已經不欠民進黨了」；台南30年籠罩在烏雲之中，此次相信謝龍介能撥開烏雲，台南的天空出現彩雲。韓、謝等人還合唱《我們都是一家人》，將現場氣氛推到最高點。

韓國瑜一開口就不改愛開玩笑的個性說，謝龍介比他顏值高，他站在謝龍介身邊，有種「蘇貞昌站在賴清德身邊」的感覺。韓國瑜也呼籲支持者，大家即使買1張股票都會仔細小心查資料才下單，此次投票更應該小心謹慎。

韓國瑜批評說，民進黨執政後貪汙腐敗，連許國泰、李遠哲等人都看不下去，希望大家給謝龍介4年，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，讓謝龍介協助將農產品賣出去，還能賣個好價格。

韓國瑜更指出，台南市是人文、教育、文化、工商發展的蛋黃區，謝龍介已經準備好了，「一個男人就像一鍋湯，煮到剛好就要喝，否則會乾掉」；如今的謝龍介已經成熟，台南市已經30年籠罩在烏雲之中，相信謝龍介能撥開烏雲，台南的天空出現彩雲。